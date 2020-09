Sicherheitstag der Polizei: Binnen 24 Stunden hunderte Straftaten festgestellt

Das Polizeipräsidium Mannheim zieht eine positive Bilanz vom landesweiten Fahndungs- und Sicherheitstag. In Kooperation mit den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurden dabei nicht nur regional, sondern wiederholt länderübergreifend, gezielte Aktionen für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. "Sicherheit macht nicht an Zuständigkeiten halt!", betont Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar die Wichtigkeit der Kooperation mit den beteiligten Bundesländern. "Der Sicherheitstag beweist sich einmal mehr als wichtiger Bestandteil unserer Bestrebungen Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken. Er ist ein optimales Mittel, um dort flächendeckend gegen Straftaten vorzugehen und gleichzeitig mit deutlich erhöhter Präsenz das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu kräftigen."

Mit 43 Aktionen beteiligte sich das Polizeipräsidium Mannheim mit einem umfangreichen Portfolio - ausgewogen verteilt auf die Region. "Die Vielfalt der Maßnahmen spiegelt auch die Vielfältigkeit der Metropolregion wieder", erwähnt Kollmar. "Schwerlastkontrollen auf der Autobahn, Überprüfung von Gaststätten, Vollstreckung von Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen sowie gezielte Kontrollmaßnahmen und Präsenzstreifen bildeten unsere Schwerpunkte. Diese wurden durch eine Vielzahl an Präventionsveranstaltungen in Form von Informationsständen oder intensivierten Jungendschutzstreifen optimal ergänzt", so Kollmar weiter.

Rauschgift, Hundewelpen und Präventionsstreifen

Für 24 Stunden - von Freitag, den 25. September, 6 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr - waren in den Stadtkreisen Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis 435 Einsatzkräfte zusätzlich auf den Straßen. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim konnten dabei auf tatkräftige Unterstützung durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei und des Hauptzollamts Karlsruhe zählen. Zusätzlich waren Vertreter kommunaler Behörden und Bediensteter der Rhein- Neckar-Verkehrsbetriebe aktiv beteiligt.

Zusammengefasst wurden rund 3.000 Personen und 900 Fahrzeuge kontrolliert. 20 Objekte, wie. Gaststätten, und 370 Dokumente wurden überprüft. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 250 Straftaten und 180 Ordnungswidrigkeiten sowie über 70 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Mit elf Infoständen, mehreren Präventionsstreifen und Aufklärungsaktionen war auch die Prävention vollumfänglich eingebunden. Ob zum Thema Einbruchsschutz, zu Betrugsmaschen wie "Enkeltrick" oder "falsche Polizeibeamte" oder zur Verkehrssicherheit: Rund 1.300 Infobroschüren und Flyer wurden an interessierte Bürgerinnen und Bürger ausgegeben und mehr als 640 Personen wurden zu verschiedenen Themen polizeipräventiv beraten. "Mein besonderer Dank gilt vor allem den über 430 eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität einmal mehr zum Erfolg dieser besonderen Aktion beigetragen haben", so Siegfried Kollmar abschließend.

Ausgewählte Delikte und polizeiliche Maßnahmen im Überlick:

220 Mal Erschleichen von Leistungen

26 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

22 Vollstreckungen von Haftbefehlen

42 Durchsuchungsvollstreckungen

14 Fahndungstreffer wie Festnahmen und Aufenthaltsermittlungen

234,1 Gramm Marihuana

151,2 Gramm Haschisch

15 Gramm Amphetamin

115 Kilogramm Shisha-Tabak (in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Karlsruhe)

Acht Hundewelpen

Beschlagnahmt wurden (auszugsweise):

Ilegale Hundezucht in Neckarstadt entdeckt

Am Freitagmorgen wurden die Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion auf einen Sattelzug auf der BAB 6 aufmerksam, der anschließend in der Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlange Hockenheim-West überprüft wurde. Hierbei wurde festgestellt, dass nicht nur das geladene Fertig-Holzhaus unzureichend gesichert war, sondern auch gravierende Mängel am Sattelzug bestanden. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt.

In Heidelberg wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer zur Mittagszeit in der Unteren Neckarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten deutlichen Marihuanageruch fest. Grund hierfür war aber nicht der Konsum, den er als Begründung angab, sondern knapp 150 Gramm Marihuana, die er in seinem Rucksack transportierte. Der Mann wurde festgenommen, die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Beamte des Hauptzollamtes stellten in drei kontrollierten Shisha-Bars diverse Verstöße nach der Abgabenordnung und dem Tabaksteuergesetz fest. Gegen die Verantwortlichen wurden jeweilige Steuerstrafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang sind insgesamt 115 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt worden.

Beamte der Polizeihundeführerstaffel gingen am Freitagnachmittag Hinweisen auf eine illegale Hundezucht in der Mannheimer-Neckarstadt nach. Sie fanden acht Zwergspitzhundewelpen, die sie unverzüglich beschlagnahmten. Neben Straftaten gegen das Tierschutzgesetz wurden auch Verstöße gegen das Tiergesundheitsgesetz festgestellt. Unter Einbindung der Tierrettung und Tierheimen in der Region werden die Tiere, welche wohlauf sind, nun fachmännisch versorgt und verpflegt.