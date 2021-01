Sieben Geflüchtete in verplombtem Lkw entdeckt

Rhein-Neckar.Der Lkw-Fahrer staunte nicht schlecht, als er am Silvestertag auf seiner Fahrt plötzlich Stimmen im Laderaum seines Lkw hörte. Er fuhr auf einen Rastplatz in der Nähe von Speyer und verständigte die Polizei. Die Beamten brachen die Plombe des Schlosses auf und entdeckten sieben Männer afghanischer Staatsbürgerschaft im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der illegalen Einschleusung.

Nun versucht die Polizei den Fluchtweg der jungen Afghanen zu nachzuvollziehen und herauszufinden, wer die Drahtzieher hinter dieser illegalen Einschleusung sind . Die erste Spur führt zumindest in den Nahen Osten. Nach Angaben der Frachtpapiere sei der Auflieger in der Türkei verplombt worden, berichtet Jan Liebel, Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Der Fahrer – er ist bulgarischer Staatsbürger – gab an, dass der den Auflieger in Bulgarien übernommen habe. Das Ziel des Transports kennt die Polizei noch nicht. Als die Polizisten auf dem Rastplatz bei Speyer den Laderaum in Augenschein nahmen, sei der Auflieger noch verplombt gewesen. Die jungen Afghanen hätten sich im Laderaum befunden, aber nicht abgetrennt beispielsweise in eigens installierten Zwischenwänden, so der Sprecher. Als Fracht des Aufliegers werden in den Unterlagen Papierpaletten angegeben.

Ein Arzt habe die Flüchtlinge untersucht, sie seien in einem guten Gesundheitszustand. Sie seien sie in die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA)in der ehemaligen Kurpfalzkaserne Speyer gebracht worden. Dort kümmert sich nun eine eigens dort angesiedelte Einheit der Polizei, die Ermittlungsgruppe Migration um den Fall. Der Lkw-Fahrer werde zunächst auch als Tatverdächtiger geführt, auch wenn er selbst die Untersuchungen in Gang gesetzt habe. Das sei allerdings eine Formsache, da die Polizei zunächst in alle Richtungen ermittle. Er durfte nach der Feststellung seiner Personalien weiterfahren.

