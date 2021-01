Sieben Infektionen mit Corona-Mutationen im Kreis Germersheim nachgewiesen

Rhein-Neckar.Varianten des Coronavirus haben jetzt auch den Landkreis Germersheim erreicht. Das teilte Landrat Fritz Brechtel am Samstag mit. Demnach sind aktuell sechs Personen im Landkreis vermutlich mit der britischen Mutation B.1.1.7 infiziert. Eine Person habe sich vermutlich mit der brasilianischen oder der südafrikanischen Variante angesteckt. Die zuerst in Südafrika aufgetretene Mutation B.1.351 war in der vergangenen Woche auch im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen worden.

Der Germersheimer Amtsarzt Christian Jestrabek teilte mit, dass die Patienten bisher keine übermäßig schweren Verläufe zeigen. „Da sie sich aber wahrscheinlich deutlich leichter verbreiten lassen, das heißt sich die Menschen schneller anstecken, müssen wir besondere Vorsicht walten lassen“, so Jestrabek. Landrat Brechtel rief die Bevölkerung auf, sich weiter an die bestehenden Regeln zu halten.

Währenddessen kündigten Brechtel, sein Amtskollege Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch an, dass Mitarbeitende von ambulanten Pflegediensten Sondertermine für Impfungen erhalten sollen. Sie gehören zwar zu den Personen, die mit höchster Priorität geimpft werden, mussten sich bisher aber eigenständig um Termine bemühen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung kam jetzt einer Bitte der beiden Kreisen und der Stadt Landau nach. In Kürze sollen sich Mitarbeitende ambulanter Pflegedienste auch gruppenweise für Impfungen anmelden können.

