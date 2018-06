Sieben Tage Verhandlung

Anzeige

Ludwigshafen.Sein „Bankbesuch“ löste am 18. Januar einen Großeinsatz der Polizei aus. Jetzt muss sich ein 42 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Auftakt des Prozesses ist am Dienstag, 17. Juli, um 11 Uhr.

Laut Anklageschrift soll der 42-Jährige am Morgen des 18. Januar den Leiter der Postbank-Filiale am Rathausplatz in Ludwigshafen mit einem Messer angegriffen haben, weil er von seinem gepfändeten Konto kein Geld abheben konnte. Nachdem die Polizei alarmiert worden und mit einem Großaufgebot angerückt war, soll der Mann auf einen Polizeibeamten eingestochen haben. Eine Polizeibeamtin habe den Angeklagten nur durch einen Schuss ins Bein überwältigen können.

Der Angeklagte ist nach Angaben des Landgerichts bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Das Gericht hat ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Es sind insgesamt sieben Verhandlungstage bis zum 24. September angesetzt. bjz