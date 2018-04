„Singende Altstadt“ siegt

Anzeige

Rhein-Neckar.Eine Gleichstellung der Chorszene mit dem Sport in der finanziellen Förderung hat der Vorsitzende des Badischen Chorverbandes, Josef Offele, gestern beim Chorverbandstag in Leimen gefordert. Zwar gleiche das Land die Chorleiterpauschale stufenweise der Übungsleiterpauschale an, sagte Offele in Richtung der Politik, „jedoch werden im Sport pro Verein mehrere Übungsleiter finanziell gefördert, in der Chorszene nur ein Chorleiter je Verein.“ Hier müsse unbedingt nachgebessert werden, forderte der Vorsitzende. Der Chorverband vertritt 1500 Gesangvereine.

Der Chorverband Kurpfalz Heidelberg erhielt für sein Chorfestival „Singende Altstadt“, das er im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet hatte, eine Prämie von 1500 Euro. 25 Chöre mit rund 1000 Sängern hatten nach Ansicht der Jury beispielhaft für den Chorgesang geworben. Erfreulich sei, dass das Chorfestival am 30. Juni erneut stattfindet. bjz