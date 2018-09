Singender Hospiz-Botschafter

Speyer.„Jetzt bin ich einer von euch, das ehrt mich und macht mich sehr stolz“, wandte sich Joey Kelly an seine kleinen Fans. In einer Feierstunde im Technik-Museum Speyer wurde der Sänger zum offiziellen Botschafter des Kinderhospizes „Sterntaler“ ernannt. Die Wahl des Ortes hatte einen besonderen Grund: Hier liegt nämlich das Hausboot vor Anker, mit dem die „Kelly-Family“ bis vor wenigen Jahren durch ganz Europa tourte. Nun durften sich die Kinder hier und in dem Doppeldecker-Bus umschauen, der ebenfalls früher zum „Fuhrpark“ der Familie gehörte. Das Bild zeigt Kelly mit Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann und -Sprecher Linnford Nnoli. stk (BILD: Sterntaler)

