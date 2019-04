Sinsheim: Drei Feuer kurz nacheinander – Polizei sucht mit Hubschrauber nach Brandstiftern

Sinsheim.Gleich dreimal hat es innerhalb kurzer Zeit am Karfreitags-Nachmittag in Sinsheim gebrannt, wobei Grünflächen und eine Waldhütte betroffen waren. Weil alle drei Brandorte nahe beieinander lagen und die Feuerwehr weitere Auffälligkeiten bemerkt hatte, suchte die Polizei mit einem Hubschrauber sowohl nach möglichen Brandstiftern als auch nach weiteren Feuern – allerdings ohne Erfolg.

Wie die Beamten mitteilten, wurde zunächst gegen 12.40 Uhr der Brand eines rund 40 Quadratmeter großen Wiesengrundstückes im Rheilweg in Sinsheim-Reihen gemeldet. Laut Polizei fiel dabei auf, dass das Feuer an zwei verschiedenen Stellen ausgebrochen war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Gegen 13.30 Uhr brannten dann rund 20 Quadratmeter Gebüsch an der Dietmar-Hopp-Straße, zwischen der A 6 und dem nördlichen Stadion-Parkplatz.

Kurz nach 14 Uhr ereignete sich der dritte Brand im Ortsteil Steinfurt unweit des Abenteuerspielplatzes im Wald neben der Dickwaldstraße. In der dortigen Schutzhütte aus Holz war das Feuer im Bereich der Sitzbank ausgebrochen und hatte anschließend auf die Rückwand übergegriffen. Die Feuerwehr Steinfurt konnte auch hier den Brand schnell löschen. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt.

Aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Verhältnisses schließen die Ermittler nicht aus, dass die Brände in einem Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/ 174 - 4444.