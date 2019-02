Sinsheim: Ein Schwerverletzter bei Lkw-Unfall auf der A6

Lokales

Sinsheim: Auffahrunfall auf der A6

Sinsheim, 05.02.2019: Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der A6 bei Sinsheim ist eine Person schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Kleinlaster in Fahrrichtung Mannheim in einen Sattelzug geprallt.