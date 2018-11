Sinsheim: Ein Toter bei schwerem Lkw-Unfall auf A6

Sinsheim.Bei einem schweren Lkw-Unfall ist am Donnerstagvormittag auf der A6 bei Sinsheim eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer eines Lastwagens gegen 11.30 Uhr zwischen den Ausfahrten Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in Höhe der Raststätte Kraichgau offenbar ein Stauende.

Der 49-Jährige wollte noch nach rechts ausweichen, fuhr jedoch auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 56-jährigen Lastwagenführers auf. Dieser wiederum wurde auf den Lkw eines 38-Jährigen vor ihm geschoben.

Der 49-jährige polnische Staatsangehörige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben nach ersten Angaben unverletzt. Zur Landung eines Rettungshubschraubers war die A 6 zwischenzeitlich voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Mannheim umgeleitet. Die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Unfallstelle dauern an. Der Verkehr wird auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt, es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.