Sinsheim. Erneut hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall mit einem Lkw auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg ereignet. Nach Informationen eines Mitarbeiters dieser Zeitung, übersah gegen 10 Uhr ein Lkw-Fahrer einen auf der linken Spur fahrenden Wagen In diesen krachte er seitlich hinein und schleifte den Pkw zwischen seinem Laster und einer Alu-Gleitwand einige Meter mit. Die drei Insassen des Autos wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr über den Kofferraum befreit werden. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrbahn musste gesperrt werden, dadurch kam es zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Mannheim. Die Feuerwehr gab vor Ort an wieder Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse gehabt zu haben. In der Gegenrichtung kam es nach Polizei-Informationen gegen 10.45 Uhr darüber hinaus zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. (pol/leh)