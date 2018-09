Sinsheim: Nach Lkw-Unfall lange Staus auf A6

Wegen eines Lkw-Unfalls auf der Autobahn 6 bei Sinsheim ist es am Freitagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Ein 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in der Nacht gegen 3 Uhr im Bereich einer Baustelle zwischen den Ausfahrten Rauenberg und Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn aus unbekannter Ursache gegen eine Absperrung geprallt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß sei eine große Menge Kraftstoff auf die Straße gelaufen.

Für die Reinigungsarbeiten wurde laut Polizei jeweils eine Fahrspur pro Richtung gesperrt. Autobahn in Richtung Mannheim war gegen 8 Uhr wieder freigegeben. In Richtung Heilbronn dauerten die Reinigungsarbeiten bis 10 Uhr. Dies teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Die Staulänge erreichte zwischenzeitlich mehr als zehn Kilometer. Der Fahrer des Lkw blieb den Angaben zufolge unverletzt.