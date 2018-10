Sinsheim: Polizei fahndet mit Großaufgebot nach bewaffnetem Bankräuber

Sinsheim.Nach einem Banküberfall fahndet die Polizei in Sinsheim seit Freitagnachmittag mit allen verfügbaren Kräften nach dem mit einer Pistole bewaffneten Täter. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Nach Angaben der Beamten betrat der maskierte Unbekannte gegen 15.10 Uhr die Filiale der Sparkasse in der Weilerer Straße im Stadtteil Reihen und bedrohte eine Kundin und eine Angestellte mit seiner Waffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und floh mit seiner Beute in zunächst unbekannter Höhe. In welche Richtung sich der Mann entfernte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: rund 1,80 Meter groß; blaue Jeans; dunkler Kapuzenpulli mit weißem Frontmuster; rotes Halstuch, das er über die Nase gezogen hatte; schwarze Basecap; dünne Arbeitshandschuhe; schwarzer Rucksack mit silberner Aufschrift; graue Pistole.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Raubüberfall – insbesondere zum Täter, dessen Flucht und Fluchtrichtung – geben können, werden gebeten, sich entweder über den Polizeinotruf 110 oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.