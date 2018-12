Sinsheimer „Supervogel“

Die Tupolev TU-144 wird auf das Museumsdach gesetzt. © Technikmuseum

Sinsheim.„Man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß unsere Freude war“, erinnert sich der Sinsheimer Museumspräsident Hermann Layher und streift seinen „Supervogel“– die Tupolev – mit einem begeisterten Blick: „Am 31. Dezember 1968 gelang es dem kommunistischen Osten noch vor dem Westen einen Supersonic-Passagierjet abheben und sicher landen zu lassen, die legendäre Tupolev TU-144. Und heute – 50 Jahre danach – thront ein Exemplar auf dem Dach des Technikmuseums Sinsheim.“

„Der Weg dahin war lang, ein ganzes Jahrzehnt um genau zu sein“, sagt Layer. So lange habe man sich damals in der GUS Zeit gelassen, um auf die Anfrage des Sinsheimer Museums zu antworten. „Mein Traum war es, für das Museum eine Concorde zu bekommen. Dies war jedoch fast unerreichbar. Also haben wir überall wo es Concorde-ähnliche Flugzeuge gab versucht, uns ins Gespräch zu bringen. So auch bei Tupolev,“ erinnert sich Layher. „Nachdem wir die Antonov 1999 aus Kiew geholt und alle unsere Zusagen eingehalten hatten, kam Herr Pukhov, technischer Chef der Firma Tupolev, im Rahmen der Expo 2000 in Hannover zu uns und fragte, ob wir noch Interesse an einer Tupolev hätten. Auf eine Anfrage, die schon zehn Jahre alt war, haben wir plötzlich eine Antwort bekommen. Wir konnten es kaum glauben, dass wir eine der insgesamt nur 16 produzierten Maschinen bekommen sollten.“

In einem aufsehenerregenden Transport über 4000 Kilometer von Moskau nach Sinsheim, wurde die Tupolev 2001 auf dem Wasser- und Landweg zum Museumsgelände transportiert, wo sie heute neben der Concorde zu sehen ist. red/sin

