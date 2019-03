Smartphone warnt Bevölkerung

Rhein-Neckar.Über das elektronische Warn- und Informationssystem Katwarn wird am 1. April in Rheinland-Pfalz ein Probealarm ausgelöst. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und die Stadt Landau gestern mitteilten, werden Nutzer der Smartphone-App an dem Tag um 11 Uhr mit dem Hinweis „Katwarn Probealarm – gültig ab sofort!“ erhalten. Der Test dauere 60 Minuten. Für das System gibt es über das Jahr verteilt drei Warntermine. Rheinland-Pfalz nutzt Katwarn seit 2015 nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands als erstes Flächenland. Das System soll vor Hochwasser, Großbränden oder Industrieunfällen warnen. Zudem übermittele die Anwendung Warnungen zu „extremen Unwettern“. lrs

