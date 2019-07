Auf dem Parkplatz „Fuchsbuckel“ ereignete sich der Unfall. © Kopetzky

Darmstadt/Heppenheim.Das Gutachten des Rechtsmedizinischen Instituts Heidelberg und die Aussagen zweier Polizeibeamter standen am Mittwoch im Mittelpunkt des dritten Verhandlungstages vor der 2. Großen Jugendkammer des Landgerichts Darmstadt im Mordprozess gegen einen 18-jährigen Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Der Angeklagte soll am 30. Dezember auf dem Parkplatz „Fuchsbuckel“ bei Heppenheim einen schweren Unfall verursacht haben, bei dem eine 39 Jahre alte Frau aus Düsseldorf ums Leben kam.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Tod der Frau mit „gemeingefährlichen Mitteln“ und „zur Verdeckung einer Straftat“ billigend in Kauf genommen zu haben. Er soll auf den Parkplatz gerast sein, um einer Polizeikontrolle zu entkommen.

Die Heftigkeit der Verletzungen der 39-Jährigen verdeutlichen noch einmal, mit welcher Wucht der Ford Focus des Angeklagten auf das Auto der Düsseldorfer Familie geprallt sein muss. Das Gutachten, das Rechtsmediziner Roman Bux vorlegte, kam auch zum Ergebnis, dass das Eingreifen der Rettungskräfte von vornherein zum Scheitern verurteilt war.

Die Obduktion habe ergeben, dass auf beiden Seiten mehrere Rippen gebrochen und beide Lungenflügel eingefallen waren. Gebrochen waren auch die Wirbelsäule im Bereich des Halses und in ihrem mittleren Teil sowie das Becken der Frau. Vor allem das durchtrennte Zwerchfell sei ein Indiz für eine massive Gewalteinwirkung, sagte der Rechtsmediziner. Auch die Intensivmedizin habe das Leben der Frau nicht mehr retten können. „Da können Sie tun, was Sie wollen. So etwas ist nicht mehr zu gewinnen.“

Ob die Aussage eines Beamten von der Autobahnpolizei Lorsch vor Gericht verwertet werden darf, ist noch offen. Die Verteidigung hat beantragt, auf diese Aussage zu verzichten, da es sich möglicherweise bereits um eine Vernehmung handele. Der Angeklagte sei aufgrund der starken Schmerzen lediglich ansprechbar, nicht aber vernehmungsfähig gewesen. Zudem müsse davon ausgegangen werden, dass er noch unter Schock gestanden habe.

Die Verhandlung wird am Mittwoch, 31. Juli, um 10.30 Uhr fortgesetzt.

