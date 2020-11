Sohn nachts auf Straße stehen lassen – Bewährungsstrafe für Vater

Darmstadt.Weil er seinen elfjährigen Sohn bei einem Streit um Hausaufgaben im vergangenen Winter nachts auf der Straße stehen ließ, ist ein Mann zu einem Jahr Haft und einer Geldauflage von 1000 Euro verurteilt worden. Das entschied das Amtsgericht Darmstadt am Dienstag. Die Strafe gegen den 52 Jahre alten Mann aus Alsbach-Hähnlein in Südhessen wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht wurde zur Bewährung ausgesetzt. Man könne einen Elfjährigen nicht einfach in der Nacht draußen stehenlassen, sagte der Vorsitzende Richter Martin Wallocha am Dienstag in der Urteilsbegründung. «Das eine Verletzung der Aufsichtspflicht.»

Der Vorfall ereignete sich Mitte Dezember 2019. Der Junge, der gegen 23 Uhr entdeckt wurde, hatte bei einer Baustelle Unterschlupf gesucht. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate auf Bewährung wegen Kindesaussetzung gefordert. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, weil der Junge am Fundort maximal 400 Meter Fußweg nach Hause hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung prüft, ob sie Berufung einlegt.

