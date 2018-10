Sohn stirbt durch sieben Schüsse

Kirchheim.Nach dem Familiendrama mit zwei Toten und zwei schwer verletzten Polizisten in Kirchheim an der Weinstraße hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Ergebnisse der Obduktion vorgelegt. Demnach haben die Rechtsmediziner am Leichnam des 25-Jährigen sieben Schussverletzungen festgestellt. Er sei an Blutverlust in Kombination mit einer kollabierten Lunge und eingeatmetem Blut gestorben.

Wie berichtet, soll der 25-Jährige seine 56 Jahre alte Mutter mit einer Schere attackiert haben. Die Frau meldete per Notruf, dass ihr Sohn einen psychotischen Schub habe, unter Drogen stehe und sie angreife. Die alarmierten Beamten seien ebenfalls attackiert worden und hatten dann auf den Mann geschossen. Er starb durch Polizeikugeln.

Mutter nicht von Kugeln getroffen

Ursächlich für den Tod der 56-Jährigen war nach Angaben der Mainzer Rechtsmedizin ein Blutverlust in Kombination mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Man habe massive Kopfverletzungen und mehrere Wunden am ganzen Körper festgestellt, die sowohl durch spitzes Werkzeug als auch durch Faustschläge verursacht wurden. Schussverletzungen habe der Körper der Frau nicht aufgewiesen.

Die beiden Polizisten, die durch Stiche schwer verletzt worden sind, konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die 31-jährige Beamtin war nach dem Angriff notoperiert worden. Wenn Polizisten im Dienst einen Menschen töten, kommen sogenannte Kriseninterventionsteams aus Psychologen, Sozialarbeitern und Seelsorgern zur Hilfe. Die Beamten würden deshalb weiterhin professionell betreut. sin/lrs

