Sohn vor dem Jugendamt versteckt?

Neustadt.Wochenlang hat ein verschwundener Junge aus Lambrecht 2014 Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt in Atem gehalten. Nach 28 Tagen entdeckten Beamte das Kind bei einem Bekannten der Mutter im Elmsteiner Tal. Vor Gericht erklärt der Rentner später, dass er die Rückkehr des Zwölfjährigen in ein Kinderheim verhindern wollte, weil dieser mit Selbstmord drohte, wenn er dorthin zurück müsse. Der Mann wird 2016 wegen Kindesentzug zu einer Geldstrafe verurteilt.

Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Vor dem Amtsgericht Neustadt wird nun ein neues Kapitel aufgeblättert. So muss sich Andrea K. – die Mutter des heute 18-jährigen Max – verantworten, weil sie selbst dafür gesorgt haben soll, dass ihr Sohn aus dem Kinderheim davon läuft und untertaucht. Das Sorgerecht für die vier Kinder hatte das Jugendamt der heute 46-Jährigen damals wegen eines Burn-out-Syndroms entzogen und die Kinder im Heim untergebracht. Die Frankenthaler Richter hatten bei der Urteilsverkündung im Prozess gegen den mittlerweile verstorbenen Rentner angedeutet, dass es sich bei der Aktion um ein abgekartetes Spiel zwischen der Mutter und ihrem Bekannten gehandelt haben könnte.

Nun muss das Amtsgericht Neustadt klären, ob die Pfälzerin strafrechtlich die Verantwortung dafür übernehmen muss. In diesem Fall könnten Einsatzkosten in Höhe von 120 000 Euro auf sie zukommen. So waren laut Anklage bei der Suche 411 Polizei-Einsatzstunden angefallen. Hinzu kamen 265 Stunden für die Hundestaffel, 1360 für Feuerwehren und vier Stunden für den Polizeihubschrauber.

Neue Ermittlungen

Dass die Staatsanwaltschaft sechs Jahre später Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen hat, hängt indes mit ihrem Ex-Verlobten zusammen. Der Rechtsanwalt aus Donauwörth, der im Namen der Angeklagten ein Verfahren gegen das katholische Kinderheim in der Südpfalz angestrengt und den Rentner in Frankenthal vertreten hatte, war mit einer E-Mail an Polizei und Staatsanwaltschaft herangetreten, in der er andeutet, dass die Mutter von Anfang an in die Kindesentziehung eingeweiht war. „Wir haben uns getrennt, weil er mir nur auf der Tasche gelegen hat und nicht mehr arbeiten wollte“, erzählt die Andrea K. am Rande des Verfahrens. Damit habe er wohl nicht umgehen können. Mittlerweile sei der Jurist vorbestraft und habe seine Zulassung als Anwalt zurückgeben müssen.

Die Zeugen aus K.’s Umfeld, die am Donnerstag zu Wort kommen, können wenig zur Aufklärung beitragen: „Ich habe ja keinen Computer im Kopf“, sagt eine Frau. Niemand könne sich nach so langer Zeit an Details erinnern. Für Verteidiger Ralf Möbius (Hannover) hat keiner aus eigener Erfahrung bestätigen können, dass es einen Plan gab.

„Alle haben ein Bauchgefühl geäußert, dass die Mutter gewusst haben muss, wo ihr Kind ist, aber reale Kenntnisse hat niemand“, betont der Anwalt. Ein Jugendlicher, der sich damals im Kinderheim das Zimmer mit Max geteilt hat, ist nicht im Zeugenstand erschienen. Er soll nun am nächsten Verhandlungstag von der Polizei vorgeführt werden.

Für Andrea K. gehe es in dem Prozess um viel: „Wenn sich die Vorwürfe aus diesem Verfahren bewahrheiten, hat sich meine Mandantin der Falschaussage schuldig gemacht.“ Das verneint die 46-Jährige jedoch energisch: „Ich habe damals die Wahrheit gesagt und stehe auch heute noch dazu“, betont sie. Vielmehr fühlt sich die mittlerweile pensionierte Verwaltungsbeamtin der Neustadter Polizei von ihren ehemaligen Kollegen ungerecht behandelt: „Ich klage gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen der Polizeifehler, die an mir und meinen vier Kindern gemacht worden sind“, berichtet sie.

Gegen Kinderheim geklagt

Es ist nicht das erste Verfahren, dass die Lambrechterin anstrengt. Gegen das Kinderheim war sie 2014 ebenfalls juristisch vorgegangen und hatte Strafanzeigen wegen Misshandlungen gestellt. So sei nicht nur Max dort geschlagen worden. Die Staatsanwaltschaft Landau war allerdings zu dem Schluss gekommen, dass die Vorwürfe unbegründet waren.

„Den Schadensersatzprozess gegen eine Gutachterin, die mich damals falsch beurteilt hat, habe ich in Frankenthal gewonnen“, ergänzt Andrea K. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.“ Wie die Geschichte in Neustadt weitergeht, wird sich am kommenden Mittwoch zeigen.

