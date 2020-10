„Spargel“ jetzt auch im Winter essbar

Mutterstadt.Der Gemüsegarten der Pfalz feiert eine Premiere. Nach Angaben der Pfalzmarkt eG wird dort erstmals Vulkanspargel geerntet. Das traditionelle Herbst- und Wintergemüse wird auch Spargelchicorée genannt – das Aussehen ähnelt dem grünen Spargel, der Geschmack erinnert an Chicorée. „Wegen der gesundheitsfördernden Inhalts- und Bitterstoffe – Vulkanspargel hat einen hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt – gilt er auch als ayurvedische Heilpflanze, die die Verdauung ankurbelt und den Kreislauf stärkt“, heißt es in einer Mitteilung.

Anbau-Pionier des „Superfoods“ ist der Pfalzmarkt-Erzeuger Ralf Weber aus Schifferstadt. Auf einer Gesamtfläche von rund einem Drittel Hektar hat er in diesem Sommer erstmals Vulkanspargel kultiviert. „Als Italienfan habe ich den Vulkanspargel dort kennengelernt. Das traditionelle Gemüse ist sehr vielseitig in der Zubereitung und wird dort als wichtiger Bestandteil in vielen regionalen Küchen geschätzt“, wird der Landwirt in der Mitteilung zitiert. Puntarella, wie der Vulkanspargel in Italien heißt, könne etwa als Salat zubereitet oder mit Zucker, Salz und Butter kurz in der Pfanne geschwenkt werden.

Ideale Bedingungen in der Pfalz

Der Anbau des Gemüses sei aber anspruchsvoll. Der Vulkanspargel liebe nährstoffreiche Böden und brauche in der Wachstumsphase viel Wärme. In der Vorderpfalz finde er nahezu ideale Bedingungen vor.

Nach Angaben der Pfalzmarkt eG bietet der Vulkanspargel als wiederentdeckte Herbstspezialität viel Potenzial für die Vermarktung. „Die steigende Verbrauchernachfrage nach vegetarischen und veganen Grundnahrungsmitteln ist nur ein Trendfaktor. Auch die professionelle Gastronomie ist auf der Suche nach neuen alten Sorten, die vielseitig und gesund sind“, heißt es in der Mitteilung. In den kommenden Wochen starte der Vertrieb. jei

