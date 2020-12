Spaziergänger legt nach Unfall Verkehrsschild auf Fahrbahn

Frankenthal.Ein mutmaßlich betrunkener 30-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Frankenthal mit seinem Auto zu schnell unterwegs gewesen und gegen ein Straßenschild und einen Mülleimer gefahren. Ein Spaziergänger habe das umgefahrene Straßenschild in Frankenthal später in der Nacht mittig auf die Fahrbahn gelegt, teilte die Polizei mit.

Kurz nach 1.00 Uhr sei der 30-Jährige beim Rechtsabbiegen von der Straße abgekommen und habe das Straßenschild und den Mülleimer beschädigt. Danach habe er Unfallflucht begangen, teilte die Polizei weiter mit. Als die Beamten den 30-Jährigen wenig später ermitteln konnten, hätten sie Alkoholgeruch wahrgenommen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem habe er keine gültige Fahrerlaubnis besessen.

Rund eine Stunde nach dem Unfall sei ein unbekannter Mann mit einem Hund spazieren gegangen. Er habe das Verkehrsschild mittig auf die Fahrbahn gelegt und damit Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020