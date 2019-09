Spende für Lotta

„Waldhof-Schwein“ Lotta beschnuppert den Scheck. © Tierschutzverein Frankenthal

Frankenthal.Der Fanclub des 1. FC Kaiserslautern hat am Mittwoch fast 4300 Euro an den Tierschutzverein Frankenthal gespendet. Wie die Leiterin Simone Jurijiw auf Anfrage mitteilte, werde das Geld für den Lebensunterhalt von Lotta ausgegeben. Die Sau wurde von mutmaßlichen Fans des 1. FCK mit Schmähparolen beschmiert und in der Nähe des Carl-Benz-Stadions angebunden worden. Seit einer Woche lebt Lotta auf einem privaten Gnadenhof in der Nähe von Worms. mica

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.09.2019