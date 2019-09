Spendenlauf für Sterntaler

Rhein-neckar.Jede Rund zählt: Am Samstag, 14. September, kann man bei der MTG in Mannheim von 10 bis 18 Uhr für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen Spenden erlaufen. Anmelden kann man sich online oder vor Ort. Die Schirmherrschaft übernimmt Joey Kelly, Sterntaler-Botschafter und Mitglied der singenden Großfamilie. Ob er wie 2018 auch dabei sein wird, ist noch offen.

Es ist der sechste Spendenlauf für die Einrichtung, in der Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern betreut und begleitet werden. Jeder Läufer sucht sich selbst Sponsoren, erklärt Linnford Nnoli vom Kinderhospiz Sterntaler. Eine Runde sind 400 Meter, jeder bestimmt selbst, wie viele Runden er läuft. Zum ersten Mal gibt es einen Sterntaler-Läufer, dem durch Spenden „Beine gemacht“ werden.

Im Michael-Hoffmann-Stadion (lm Pfeifferswörth 13) werden Profi-, Amateur- und Hobbyläufer an den Start gehen. Moderiert wird der Tag von Sterntaler-Botschafter Danijel Stanic (vom Hessischen Rundfunk) und DJ Radu legt Musik auf. Die „Helden für Herzen“ werden die Kinder unterhalten und Karikaturist Steffen Boiselle („100 Prozent Pälzer“) fertigt gegen eine kleine Geldspende Karikaturen der Besucher an.

