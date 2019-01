Sperrung ab Vormittag

Speyer.Für Berufspendler und Schüler wird es am kommenden Montag ernst. Mit der Sperrung der Salierbrücke, einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Rhein-Neckar-Region, werden sie sich an Unannehmlichkeiten gewöhnen müssen. Zwar wird am Montag gesperrt, allerdings nicht gleich am frühen Morgen. Das Regierungspräsidium (RP) habe sich dazu entschlossen, erst nach dem morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr zu beginnen. Zwischen 9 und 11 Uhr soll zuerst die Zufahrt auf der badischen Seite abgesperrt werden, wie Projektleiter Ralph Eckerle erklärt. Insgesamt soll die Aktion rund drei Stunden in Anspruch nehmen.

Unweit der Brücke befindet sich ein geschotterter Parkplatz, von dem auch der Zugang zu den Shuttlebussen möglich ist, die ab Montag über die Brücke pendeln. Auf der Strecke zwischen Heidelberg Hauptbahnhof und Altlußheim fährt die Linie 717 zu den gewohnten Uhrzeiten. Die Shuttles wurden entsprechend eingetaktet. Sowohl an der Kreuzung B 39/B 9 Richtung Dudenhofen als auch am Knotenpunkt A 61/L 722 wurden Behelfsampeln aufgestellt. Das RP empfiehlt, den Rhein über die A 61 oder die Brücke bei Germersheim zu überqueren. sb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019