Sperrung auf A 6 am Wochenende

Blick auf die noch nicht fertiggestellte A 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch.

Sinsheim.Der schwere Lkw-Unfall hat die A 6 bei Sinsheim am Donnerstag zu einer Staufalle gemacht (wir berichten auf Seite 1). Nun brauchen Autofahrer am Wochenende ebenfalls gute Nerven und sollten einen ausreichenden Zeitpuffer einplanen: Wie der private Betreiber, – die Projektgesellschaft ViA6West – mitteilt, wird die Autobahn von Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, bis Sonntag, 27. Oktober, 10 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in beide Richtungen für 14 Stunden voll gesperrt.

Der Grund dafür ist der Abbau einer Behelfsbrücke, die im Zuge des A 6-Ausbaus zwischen Horrenberg-Balzfeld und Mühlhausen-Tairnbach errichtet worden ist. Mit schweren Maschinen wird das Konstrukt nach Angaben von ViA6West nun wieder ausgehoben. „Wer kann, sollte den Bereich am Wochenende weiträumig umfahren“, heißt es in einer Mitteilung. Die eingerichteten Umleitungen führen über die B 39/B 292 zur Anschlussstelle Sinsheim beziehungsweise zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg. Ab Wiesloch und Sinsheim wird zu der Umleitungen 68 und 59 ausgeleitet. red

Video Lokales Sinsheim: Vier Verletzte bei Unfall auf A6 - Autobahn in Richtung Mannheim voll gesperrt - 03:26 Sinsheim, 24.10.2019: Bei einem schweren Unfall auf der A6 sind am Donnerstagmorgen bei Sinsheim vier Personen zum Teil schwer verletzt worden - die Autobahn ist in Fahrtrichtung Mannheim ist aktuell weiterhin voll gesperrt. Sinsheim, 24.10.2019: Bei einem schweren Unfall auf der A6 sind am Donnerstagmorgen bei Sinsheim vier Personen zum Teil schwer verletzt worden - die Autobahn ist in Fahrtrichtung Mannheim ist aktuell weiterhin voll gesperrt.

Freitag, 25.10.2019