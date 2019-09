Sperrung nach Unfällen

Weinheim.Zwei Auffahrunfälle mit insgesamt zehn Verletzten haben für einen langen Stau auf der A 5 gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 11.15 Uhr beim Kreuz Weinheim in Richtung Karlsruhe zu einer Stockung, bei der ein Fahrer bis zum Stillstand abbremsen musste. Dies gelang auch seinem Hintermann, während ein dahinter fahrender 78-Jähriger nicht mehr bremsen konnte. Er und seine Beifahrerin sowie drei Personen aus den beiden anderen Autos erlitten leichte Verletzungen und kamen vorübergehend in ein Krankenhaus.

Am Stauende ereignete sich laut Polizei ein zweiter Auffahrunfall, bei dem fünf Beteiligte ebenfalls leichte Verletzungen erlitten, drei davon waren Kinder. Auch sie konnten nach einer kurzen Untersuchung das Krankenhaus wieder verlassen. Insgesamt waren vier Feuerwehr- und sechs Krankenwagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Die A 5 wurde ab der Anschlussstelle Hemsbach bis etwa 13 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von rund zehn Kilometern Länge.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019