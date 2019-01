Speyer: 86-Jähriger soll Ehefrau ermordet haben

Speyer.Weil er seine Ehefrau heimtückisch ermordet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaft gegen einen 86-jährigen Mann beantragt. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag mit. Die 83-Jährige sei am Sonntagmittag tot in einer Wohnung in Speyer gefunden worden, hieß es. Die Frau wurde am Montag obduziert. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte das Polizeipräsidium mitgeteilt, dass die Feuerwehr in Speyer am Sonntag wegen eines angeblichen Kohlenmonoxid-Austritts alarmiert worden war. Bei dem Einsatz seien die tote Frau und ihr verletzter Ehemann entdeckt worden. Er wurde demnach in einer Schleifkorbtrage über das Treppenhaus zum Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verdacht eines Gasaustritts bestätigte sich nicht. "Die Wohnungen über und gegenüber der Einsatzstelle wurden ebenfalls mit Messgeräten überprüft. Hierfür musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden. Alle Messergebnisse waren negativ", teilte die Feuerwehr mit. Im Einsatz waren demnach auch zwei Rettungswagen und der Notarzt.