Speyer: Fontäne schießt meterhoch in die Luft

Eine kalte Dusche gratis: Auf der Maximilianstraße in Speyer sind Passanten am Montag unfreiwillig in diesen Genuss gekommen. Zur besten Shopping-Zeit stieg vor dem Altpörtel-Stadttor gegen 15.30 Uhr plötzlich eine Fontäne aus dem Pflastern und hielt wenige Minuten die Innenstadt in Atem. Bilder verbreiteten sich schnell in den Netzwerken. Die Ursache gaben die Stadtwerke später bekannt. Eine Baufirma hatte „ein Wasserstandrohr unsachgemäß abgebaut“, hieß es. Um das Schauspiel zu beenden, musste das Wasser abgestellt werden. „Mehr davon bei 35 Grad“, kommentierten die Speyerer. sal (Bild: pri

