Speyer fordert schärfere Corona-Strategie bei Kitas

Speyer. Das öffentliche Leben fährt an diesem Mittwoch herunter. Überall schließen Geschäfte und Schulen. Kitas sollen in Rheinland-Pfalz aber im Regelbetrieb offenbleiben. Zwar appelliert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an die Eltern, ihre Kinder wann immer möglich daheim zu betreuen - verpflichtend ist das aber nicht. Die Stadt Speyer fordert eine andere Strategie.

Die Kommune mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland - am Dienstag lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 484, Ludwigshafen liegt bei 344 - möchte die Corona-Vorgaben verschärfen: „Es ist bedauernswert, dass Rheinland-Pfalz von den Bund-Länder-Beschlüssen abweicht, und dass es somit bei den Kitas erneut keine einheitliche Strategie gibt. Wir wissen aus den Berichten unserer Erzieherinnen und Erzieher, dass der vielfach beschworene Regelbetrieb de facto in keiner Kita mehr stattfinden kann, weil durch Krankheit, Quarantäne und andere Ausfälle, die nicht mehr kompensiert werden können, regelmäßig der Personalschlüssel unterschritten wird. Das setzt Eltern, die wegen systemrelevanter Berufe auf eine regelmäßige Betreuung angewiesen sind, unter Druck“, betont Bürgermeisterin Monika Kabs.

Weil sie um die Situation wüssten, haben Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Kabs in den vergangenen zwei Wochen mehrfach über verschiedene Kanäle versucht, das Benehmen mit dem Land herzustellen, „um alle städtischen Kitas in den jetzt dringend erforderlichen Notbetrieb zu schicken - bislang ohne Erfolg“.

Landesamt berät Kommunen

„Das Credo lautet zwar, die Kitas so lange wie möglich offen zu lassen, aber die Kommunen können eigenverantwortlich entscheiden, ob sie in den Notbetrieb wechseln, dazu müssen sie keine Erlaubnis von uns abwarten“, berichtet die Sprecherin des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Anna Maria Bendel, dieser Redaktion. Möglicherweise gebe es diesbezüglich ein Missverständnis. „Wir beraten die Städte, aber wir können ihnen die Öffnung nicht vorschreiben.“

„Da Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben, können wir als Stadt die Betreuung nicht einfach aussetzen“, erklärt indes Stadtsprecherin Lisa Eschenbach. Zudem müsse alles, was über die Corona-Bekämpfungsverordnung hinausgeht, im Einvernehmen mit dem Land passieren. Derzeit dürfe Speyer nur einzelne Kitas in den Notbetrieb versetzen, wenn der Personalschlüssel unterschritten wird.

