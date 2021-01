Speyer hebt nächtliche Ausgangssperre auf - Frankenthal hält an Maßnahme fest

Speyer/Frankenthal.Die Stadt Speyer wird aufgrund der deutlich gesunkenen Infektionszahlen ab dem kommenden Montag die nächtliche Ausgangssperre aufheben. Dies sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung dieser Redaktion auf Nachfrage. Die aktuelle Allgemeinverfügung gilt bis Sonntagabend. Ab Montag tritt eine neue Verfügung in Kraft, die nicht mehr die nächtliche Ausgangssperre enthält. Gestrichen wird auch die Schließung der Sportstätten für den Profi-und Spitzensport.

Die Stadt Frankenthal hält dagegen an der Ausgangssperre fest. Dies liege an den aktuell hohen Inzidenzwerten, sagte eine Sprecherin. Die Stadt hatte am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von 137,1. Die geltende Allgemeinverfügung wird bis zum 14. Februar verlängert. Der Rhein-Pfalz-Kreis entscheidet abschließend an diesem Freitag, ob die nächtliche Ausgangssperre fällt. Die Tendenz gehe aber in die Richtung, dass sie beibehalten werde, so eine Sprecherin. Da auch Mannheim weiterhin eine Ausgangssperre habe, wolle man keinen „Abendtourismus“ in die Vorderpfalz holen. Es geht aber auch darum, einen Jojo-Effekt zu unterbinden und durch Nachlässigkeit die Infektionszahlen wieder in die Höhe zu treiben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021