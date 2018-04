Speyer: Leitplanke durchbrochen und in den Rhein gefahren

Anzeige

Speyer.Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Speyer hat ein Autofahrer beim Überholen eines Lastwagens eine Leitplanke durchbrochen und ist mit seinem Wagen in den Rhein gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Laut Zeugenangaben überholte der 27-Jährige in der Heinkelstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Lkw und konnte im Anschluss nicht dem nach rechts abknickenden Straßenverlauf folgen. Er fuhr geradeaus, durchbrach die Leitplanke und fuhr in den angrenzenden Rhein. Der Fahrer konnte sich selbstständig über das Beifahrerfenster aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten.

Zeugen leisteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Fahrzeug wurde durch einen Krandienst aus dem Rhein geborgen.