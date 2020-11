Speyer: "Tor zur Pfalz" wieder in Besitz der Stadt

Speyer.Das "Tor zur Palz" gehört wieder der Stadt Speyer. Das historische Gebäude in der Maximilianstraße unweit des Doms war lange Zeit Gesundheitsamt und später Gastronomie- und Hotelimmobilie. Der Ankauf vom Land zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert von 1,4 Millionen Euro ist besiegelt und vollzogen. Das teilen die Stadt Speyer und der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mit. Die Stadt wird den früheren Hotelbereich in den Obergeschossen an das Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus Speyer für die Unterbringung von Pflegeschülerinnen und -schülern vermieten.

Im Erdgeschoss plant die LMK Medienanstalt Rheinland-Pfalz, die landesweit für die Privatsender

und Bürgermedien zuständig ist, einen „MakerSpace“ mit Mitmach-Projekten für Interessierte.

Auch der Offene Kanal Speyer wird dort einziehen. „Ich freue mich sehr, dass die Stadt Speyer das Tor zur Pfalz mit seiner exponierten und attraktiven Innenstadtlage erwerben konnte“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Insbesondere angesichts der angespannten Lage auf dem Speyerer Wohnungsmarkt sei das Nutzungskonzept ein wichtiger und richtiger Schritt, eine angemessene und bezahlbare Unterkunft für dringend benötigte Nachwuchspflegekräfte zu schaffen. Mit der Medienwerkstatt, die die Landeszentrale für Medien und Kommunikation im Erdgeschoss einrichten wird, sei es gelungen, ein großartiges Pilotprojekt nach Speyer zu holen, das einen außergewöhnlichen Raum für digitale Teilhabe schaffe und Bürgern die Möglichkeit biete, Hightech-Einrichtungen auszuprobieren.

Zukunft des Gebäudes lange ungewiss

Beim ehemaligen „Tor zur Pfalz“ handele es sich wegen seiner Historie und seiner Lage in

der Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe zum Dom zu Speyer um eine besondere Immobilie.

sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des Landesbetriebs LBB Petra Wriedt. Mit dem Verkauf

an die Stadt Speyer bleibe der Gebäudekomplex mit der unmittelbar benachbarten Polizei und

der Generaldirektion Kulturelles Erbe an der Kleinen Pfaffengasse insgesamt in öffentlicher

Hand. Bereits in der Vergangenheit habe es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit

der Stadt Speyer gegeben, die das Gebäude in den Jahren 2015 bis 2018 als Unterkunft für Flüchtlinge

nutzte. Der Kauf durch die Stadt Speyer sei in einem abgestimmten Verfahren erfolgt. Eine direkte Veräußerung an kommunale Gebietskörperschaften habe hier ohne Bieterverfahren auf der Basis einer Wertermittlung umgesetzt werden können. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde etwa um 1800 erbaut. Der frühere Hotelbereich umfasst 19 Zimmer und 2 Apartments mit einer Nutzfläche von insgesamt 600 Quadratmetern. „Wir freuen uns sehr, dass wir angehenden Pflegekräften dort voraussichtlich ab Januar 2021 eine ansprechend gestaltete Wohnmöglichkeit zu einem erschwinglichen Preis anbieten können“, sagt Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses Speyer. Die LMK Medienanstalt plant im Erdgeschoss einen kreativen Lernort. „Hier entsteht etwas in Rheinland-Pfalz bisher Einzigartiges“, sagt Marc Jan Eumann, Direktor der LMK Medienanstalt. „Mit unseren Partnern bauen wir ein ,Inspeyerhaus‘, einen Ort der medialen Teilhabe, der Menschen jeden Alters inspiriert und zum kreativen Umgang mit digitalen Werkzeugen beflügelt. Damit erfüllen wir auf innovative Weise unseren gesetzlichen Auftrag, Medienkompetenz zu vermitteln. Am bisherigen Standort des Offenen Kanal Speyer in der Neufferstraße herrscht bereits Aufbruchstimmung. „Ja, wir freuen uns schon auf das neue Domizil, die ersten Umzugskisten stehen schon bereit“,sagt der Vorsitzende Wolfgang Schuch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020