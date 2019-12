Speyerer Domchor singt auf Einladung des Bundespräsidenten

Speyer.Wer Weihnachten nicht im Speyerer Dom mitfeiern kann, hat an Heilig Abend die Chance, den Mädchenchor am Dom zu Speyer und die Domsingknaben im Fernsehen zu sehen und zu hören. Die jungen Sängerinnen und Sänger wurden ausgewählt, um bei der Fernsehsendung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ mitzuwirken. Die Sendung wurde bereits am 16. Dezember in der Kirche St. Josef in St. Ingbert aufgezeichnet und wird am Heiligen Abend um 18 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier präsentieren bekannte Musiker ein Konzertprogramm mit bekannten Weihnachtsliedern. Eine musikalische Überraschung bereiten die beiden befreundeten Pop-Künstler Max Giesinger und Michael Schulte. Moderieren wird Johannes B. Kerner. sal (Bild: ZDF/Silz)

