Speyerer Eiscafé-Betreiber müssen hohe Bußgelder zahlen

Speyer. Verbotenerweise ihre Eiscafés geöffnet haben am Sonntag zwei Betreiber auf der Speyerer Maximilianstraße zwischen Dom und Altpörtel. Nun kommen hohe Bußgelder auf sie zu. Der Kommunale Vollzugsdienst spricht in seinem Protokoll von „großen Warteschlangen“, wie Pressesprecherin Lisa Eschenbach dieser Redaktion bestätigte. Die Menschenansammlung sei auch der Grund dafür gewesen, dass der Vollzugsdienst verständigt worden sei. Mit Bußgeldern in Höhe von jeweils 4000 Euro müssen die Eiscafé-Betreiber nun rechnen. Laut Allgemeinverfügung des Landes Rheinland-Pfalz müssen bis zur Aufhebung der Bestimmungen Gaststätten und Eisdielen geschlossen bleiben. Wie in der gesamten Metropolregion waren die Ordnungskräfte auch in der Domstadt am Wochenende im Einsatz, um insgesamt 17 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zu ahnden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020