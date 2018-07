Speyerer Museum spendiert Freikarten

Anzeige

Speyer.Pünktlich zur Einschulung starten der Kinderbuchautor Paul Maar und das Historische Museum der Pfalz in Speyer eine Aktion für die neuen Schulkinder: Unter dem Motto „Pack’ das Sams in die Schultüte“ erhalten alle Erstklässler-Eltern, die mit einer Schultüte ins Museum kommen und den Namen ihres Kindes verraten, eine Schüler-Freikarte für die aktuelle Familienausstellung „Das Sams und die Helden der Kinderbücher“. Die Aktion läuft ab sofort bis zum 9. September, dem letzten Ferientag in Baden-Württemberg. Die Initiatoren hoffen, die jungen Besucher neugierig auf die Kinderbücher zu machen und somit ihre Lust am Lesen zu wecken. agö