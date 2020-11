Speyererin zeigt sich im „Playboy“

Speyer.Es sind Fotos, die vielen Frauen heute ein Dorn im Auge sind: Da lässt eine junge Dame aus Speyer im Alter von 26 Jahren vor der Kamera die Klamotten weg und die Bilder erscheinen seit diesem Donnerstag im Playboy – einem Magazin, das von vielen bisher nicht gerade als Speerspitze der Emanzipationsbewegung wahrgenommen worden ist. In einem Heft, dessen Hochglanzseiten von Kritikern mitunter als anachronistisch desavouiert werden und dessen verkaufte Auflage nach Angaben des Statistikportals „statista“ im dritten Quartal 2020 nur noch etwa 100 000 Exemplare betrug. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 war es noch die doppelte Anzahl an Lesern.

Fast eine halbe Million Fans

Julia Römmelt, die Frau um die es geht, hat einen anderen Blick auf die Sache: „Jede Frau ist etwas Besonderes“, sagt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Ganz tief will sie gar nicht einsteigen in die Diskussion um sexualisierte Wahrnehmung von weiblichen Wesen, die in den vergangenen Jahren mit der weltweiten „#Me-too“-Bewegung einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Mit der Frage, ob sie sich als „Sexobjekt“ sehe, werde sie auf Instagram durchaus konfrontiert. „Ich wurde dort aber noch nie beleidigt“, sagt sie.

Etwa eine halbe Million Menschen folgen Römmelt alleine auf diesem Social-Media-Kanal. Sie erreicht dort mehr Leute als über die verkaufte Playboy-Auflage. 329 Bilder sind auf Instagram von ihr zu sehen. Sie zeigen eine junge Frau, die offen, ehrlich, natürlich und sehr fröhlich wirkt. Warum sie sich nun nackt in einem Magazin zeigt, das sein Konzept seit der Gründung durch Hugh Hefner im Jahr 1953 nur unwesentlich überarbeitet hat? Römmelt ist da eindeutig in ihrer Motivation: „Es war immer ein Traum von mir, weil ich schon früher fand, dass dort die schönsten Frauen abgebildet sind.“ Zudem habe sie nie ein Problem mit Nacktheit gehabt – im Gegenteil. Vor vier Jahren habe sie sich die Brüste vergrößern lassen. Sie fühle sich heute sehr wohl mit ihrem Körper und habe einfach Freude an ästhetischer Fotografie.

Etwas Geld verdient die 1,69 Meter große Frau indes damit auch nebenbei, weswegen sie ein Kleingewerbe angemeldet hat. Ihr Tag dauere derzeit von 7 Uhr bis 23 Uhr. Morgens arbeitet sie als Sachbearbeiterin im Gebäude-Management bei der Stadt Germersheim, danach gehe es zu Shootings rund um Speyer. Und dann ist da noch die Frage, was der Freund zu den Nacktbildern sagt? „Er steht hinter mir und unterstützt mich. Wir kennen uns seit wir 15 sind“, sagt Römmelt.

