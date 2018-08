Spielothek ausgeraubt

Frankenthal.Zwei bewaffnete Männer haben in der Nacht zu Montag aus einer Spielothek in der Mörscher Straße in Frankenthal überfallen und mehrere Hundert Euro geraubt. Wie die Polizei gestern mitteilte, hielt sich eine 50-jährige Angestellte mit ihrer Tochter in der Spielhalle auf, als die Maskierten das Lokal betraten. Mit einer silberfarbenen Pistole und einem Messer bedrohten die Männer beide zur

...

Sie sehen 45% der insgesamt 884 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.10.2011