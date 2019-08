„Spitz & Stumpf“ bald in Rente

Spitz & Stumpf alias Bernhard Weller (l.) und Götz Valter. © privat

Neustadt.Zwei Pfälzer Originale und Comedy-Bekanntheiten bereiten sich auf den Ruhestand vor: Bernhard Weller und Götz Valter alias „Spitz & Stumpf“, die 2020 seit genau 25 Jahren auf der Bühne stehen, läuten am 15. Oktober im Historischen Spiegelpalast beim Deutschen Weinlesefest in Neustadt mit dem Programm „Resümee“ ihren Abschieds-Countdown ein. Mit „Hurtig im Abgang“ nehmen sie ab Januar dann endgültig Abschied.

„Wir sind älter geworden,“ begründen die beiden pfälzischen Erz-Komödianten ihren Abgang von der Bühne. „Mehr als 100 Auftritte im Jahr – das geht an die Substanz“, argumentiert Bernhard Weller (60). Mit einem „Best-of“-Programm wollen er und sein Partner Götz Valter (47) noch einmal zurückblicken auf ein Vierteljahrhundert voller Erfolge in der Metropolregion – überwiegend in der Pfalz, aber auch in Nordbaden, in Rheinhessen und im südlichen Hessen. „Es hört ääfach net uff zu bassiere“ war 25 Jahre lang gewissermaßen das Motto des Duos, das „Nix wie Huddl“ im Leben hatte – Friedel Spitz als stets besserwisserischer BASF-Mitarbeiter und sein Freund Eugen „Eicheen“ Stumpf als Pfälzer Winzer mit vielen Problemen.

Alltagskatastrophen und Fallen

Ein unverwechselbarer Mix aus Fettnäpfchen und kleinen Tücken, Alltags-Katastrophen und unerwarteten Fallen – das waren und sind die Elemente, aus denen die beiden Pfälzer ihr uriges Programm zusammenbastelten.

Wortwitz und hintersinnige Darbietungen sollen einen letzten Höhepunkt im 2020er-Abschiedsprogramm schaffen. „Wir setzen alles daran, dass es das beste Programm sein wird, das Spitz & Stumpf je gespielt haben.“ Einen Vorgeschmack präsentieren die beiden mit dem „Resümee“, mit dem sie ab dem 15. Oktober auf Tour gehen. Dabei vergessen sie auch ihr nordbadisches Publikum nicht und geben Abschiedsvorstellungen unter anderem in Schwetzingen (25. Oktober), Hockenheim (8. November) und Mannheim (21. November). Gleich viermal gastieren sie vom 12. bis 15. Dezember in Speyer, wo vor 25 Jahren alles begann. Dort findet am 30. Januar 2020 auch die Premiere von „Hurtig im Abgang“ statt. Tickets und Termine des Jubiläumsprogramms gibt es ab Oktober unter Telefon 06321/33 499. rs

