Sprechchor sucht Männer

Worms.Die Nibelungenfestspiele Worms suchen für ihre nächste Inszenierung im Sommer noch mehrere Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Diese sollen in einem Sprechchor während des Stückes „Überwältigung“ auftreten.

Der Sprechchor spielt nach Angaben der Festspielgesellschaft eine wichtige Rolle in dem Stück des Schriftstellers Thomas Melle. Er verbindet in einem kollektiven Sprech-akt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander. Vorkenntnisse in Chor- oder Bewegungsarbeit auf der Bühne sind nicht notwendig. Voraussetzung sei lediglich ein Interesse an der gemeinsamen Erarbeitung eines rhythmisierten Bewegungs- und Sprechchors sowie Zeit für die Proben und Aufführungen, so die Festspielgesellschaft. Proben finden in der Zeit vom 28. Mai bis 11. Juli statt. Aufführungstermine sind täglich vom 12. bis 28. Juli. Die Chormitglieder müssen jeweils ab 19.30 Uhr vor Ort sein und werden jeden Abend in Kostüm und Maske auf der Festspielbühne vor dem Dom zu sehen sein. Der Aufwand wird mit einem Honorar entsprechend dem Mindestlohn bezahlt. Interessierte Männer melden sich unter Telefon 06241/2 00 04 00. bjz

