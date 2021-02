Sprengstoffverdächtige Postsendungen kommen aus Ulm

Heidelberg.Die dritte Postsendung, die nach den Explosionen bei ADM Wild in Eppelheim und der Lidl-Zentrale in Neckarsulm von den Beamten in einem Paktverteilzentrum beim Flughafen München abgefangen und entschärft werden konnte, war an den Lebensmittelhersteller Hipp in Pfaffenhofen adressiert. Das bestätigten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Alle drei Postsendungen sollen in Ulm auf den Weg gebracht worden sein. Zum Absender und auch zu einem möglichen Motiv gebe es weiterhin keine neuen Hinweise, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg auf Nachfrage dieser Redaktion. „Alle weiteren Informationen würden das noch ganz am Anfang stehende Ermittlungsverfahren gefährden“, so der Sprecher am Freitagnachmittag.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen an den Tatorten in Eppelheim und Neckarsulm sowie der an der entschärften Sendung gesicherten Spuren seien noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des LKA. Trotzdem gehen die Ermittler in allen drei Fällen von einem Tatzusammenhang aus. Die Gefahr von weiteren sprengstoffverdächtigen Postsendungen werde nach derzeitiger Einschätzung als wenig wahrscheinlich erachtet, könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, so die Staatsanwaltschaft und das LKA am Freitag. Die Behörden haben nun ein Informationsblatt auf der Homepage des Landeskriminalamts für Betroffene herausgegeben. Damit sollen diese verdächtige Postsendungen besser einschätzen können.

Unterdessen ruft der Lebensmittelverband seine Mitglieder zu erhöhter Wachsamkeit auf. "Wir haben sie informiert, auf was bei der Paketannahme geachtet werden muss", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Poststellen sollen Sendungen aussortieren, wenn sie keinen bekannten Absender haben, Unebenheiten aufweisen oder ungewöhnlich schwer sind. Die Branche sei sehr emotionaler Kritik ausgesetzt, der an Hass grenze. Dieser äußere sich in sozialen Medien, E-Mails oder Drohanrufen. Da werde auf die Lebensmittelindustrie "eingedroschen". Das sei in dieser Woche wieder sehr akut gewesen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021