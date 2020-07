Sprengung in der Südpfalz

An vielen Orten sprengen Banden Automaten (hier in Moers). © dpa

Jockgrim.Unbekannte Täter haben am Donnerstag im Landkreis Germersheim versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Untersuchungen am Tatort in Jockgrim dauerten noch an, teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) in Mainz mit. Zu Einzelheiten – etwa zur Schadenshöhe – könnten bisher keine Angaben gemacht werden, so ein LKA-Sprecher.

Den Angaben zufolge handelt es sich bereits um die zehnte Geldautomatensprengung in diesem Jahr. Eine Häufung habe es im Juni mit alleine fünf Taten gegeben. Bei vier Taten im laufenden Jahr sei die Sprengung gescheitert. Die Täter entkamen unerkannt, meist in hochmotorisierten Fahrzeugen. Seit Jahren sprengen laut LKA professionell gut organisierte Banden aus dem Ausland Geldautomaten in Deutschland. Bei den Tätern handele es sich in den meisten Fällen um niederländische Staatsangehörige. sin/lrs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020