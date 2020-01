Sprinter an Kette gelegt

Bockenheim.Einen schwer beschädigten Sprinter eines Paketzustellers hat die Polizei bei einer Kontrolle im pfälzischen Bockenheim aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, musste das Fahrzeug am Mittwoch wegen seines technischen Zustands nach einem Frontalunfallschaden an die Kette gelegt werden. „Der Rahmenquerträger im Motorraum, Kühlergrill-, Kotflügel- und Scheinwerferhalterung waren gebrochen, genauso wie der vordere Stoßstangenträger“, schrieb die Polizei in einer Meldung. Zudem habe die Windschutzscheibe mehrere Risse im Sichtfeld des Fahrers aufgewiesen. Das Fahrzeug wurde zur nächsten Werkstatt geschleppt. Die beiden Beschäftigten des Paketdienstes, die laut Polizei vermutlich illegal arbeiteten und keinen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle an fünf von sieben Fahrzeugen Mängel festgestellt. Der Fahrer einer Lkw-Pritsche eines Wormser Schrotthändlers muss gleich einen ganzen Katalog abarbeiten. Eine selbstgebaute Seitenwand war verzogen und ließ sich nicht mehr verriegeln, die Fahrertür klemmte, Schub- sowie Lenkstange waren ausgeschlagen. Die Polizei empfahl die Stilllegung des Fahrzeugs. jei

