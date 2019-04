Spurensuche bei Verwandten

Landau.Das Lampenfieber kribbelt die Landauer Filmemacher Benjamin Wagener und Christian Schega im Bauch. „Hiwwe wie Driwwe ist unser erster Kinofilm“, erzählen die beiden mit leuchtenden Augen. Ihre Dokumentation über den Pfälzer Dialekt in Amerika feiert am 13. April in Landau Premiere und wird auch in Mannheim zu sehen sein. „Schon während der Dreharbeiten haben sich viele Leute auf beiden Seiten

...