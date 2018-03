Spurensuche nach Raubüberfall

Anzeige

Biblis.Die Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ greift heute Abend (20.15 Uhr, ZDF) einen Raubüberfall auf, der sich am Silvesterabend 2016 in Biblis ereignet hat. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, hatten zwei Männer damals ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung überfallen und mehrere Stunden lang bedroht. Die Täter flüchteten danach mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Sie sollen ein südländisches Aussehen gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Eine Großfahndung der Polizei verlief seinerzeit ohne Erfolg, auch die Veröffentlichung eines Phantombilds half nicht weiter. Die Kripo Heppenheim hofft nun unter Telefon 06252/70 60 auf neue Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen. agö