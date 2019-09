Staatsanwaltschaft stellt Verfahren wegen fahrlässiger Tötung ein

Ludwigshafen. Ausgebrannte Autogerippe stehen am Straßenrand, in Dächern klaffen Löcher, Erde und Gesteinsbrocken liegen überall herum und vor der Tür eines verwaisten Supermarkts hängen zerfledderte Rollläden vor zersprungenen Scheiben. Eine gewaltige Gasexplosion verwüstet am 23. Oktober 2014 Teile des Ludwigshafener Stadtteils Oppau und zeichnet mitten in der Metropolregion Bilder, die man

...