Staatsschutz ermittelt

Wiesloch.Mit Stahlkugeln haben Unbekannte auf die Eingangstür eines Hauses in Wiesloch geschossen. Der Hausbesitzer entdeckte am Montag die Dellen in der metallenen Tür und eine Stahlkugel davor. Die Kripo und der Staatsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Schüsse, die wohl mit einer Zwille abgefeuert wurden, könnten im Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten des Hausbesitzers stehen. Er ist Bundessekretär des Geistlichenrates der Alevitischen Gemeinde Deutschlands. Die Polizei stimmt Schutzmaßnahmen ab.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019