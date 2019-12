Stadt erzielt Etappensieg gegen Solvay

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg kann von der Firma Solvay, die in Bad Wimpfen ein Chemiewerk betreibt, Schadensersatz wegen Verunreinigung des Trinkwassers mit Trifluoracetat (TFA) verlangen. Das hat das Landgericht Heilbronn entschieden. Den Schaden hatte die Stadt auf 750 000 Euro beziffert.

Solvay hatte mit einer wasserrechtlichen Genehmigung des Regierungspräsidiums Abwässer in den Neckar eingeleitet, die auch TFA enthielten. Diese Chemikalie geriet 2016 durch das Uferfiltrat in die Grundwasserbrunnen der Stadt Heidelberg und der Neckargruppe mit Sitz in Edingen-Neckarhausen. Das Gesundheitsamt ordnete an, die Verunreinigung zu beseitigen. Die Kosten machte die Stadt Heidelberg als Schaden geltend und berief sich auf das Wasserhaushaltsgesetz. „Das Gericht hat der Klage in einem Grund- und Teilurteil dem Grunde nach stattgegeben“, heißt es nun in einer Mitteilung. Wie hoch der entstandene Schaden ist, solle erst später festgestellt werden. Zunächst werde den Parteien die Gelegenheit gegeben, mittels Berufung/Revision die Haftungsfrage grundsätzlich klären zu lassen. Das Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig.

Verfahren noch nicht beendet

„Wir sehen gute Aussichten, dass uns der bis November 2017 entstandene Schaden komplett erstattet wird“, sagte Markus Morlock, Leiter Anlagenservice der Stadtwerke Heidelberg, am Dienstag in Neckarhausen bei der Verbandsversammlung der Neckargruppe. Nach Auffassung des Landgerichts ist für die Frage einer nachteiligen Veränderung der Wasserqualität eine Beurteilung aus früherer Sicht entscheidend. Ein Minus an Wassergüte liege nicht erst vor, wenn das Gewässer derart verunreinigt ist, dass tatsächlich Gefahren für die Trinkwassergewinnung bestehen.

Das Unternehmen Solvay teilte auf Anfrage mit, dass die ergangene Entscheidung das in erster Instanz anhängige Verfahren noch nicht beendet. Man prüfe derzeit Einzelheiten zum weiteren Vorgehen. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019