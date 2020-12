Stadt Worms könnte schon beginnen

Worms.In Worms hat sich die Nikolaus-Dörr-Halle in kürzester Zeit in eines von 30 Impfzentren in Rheinland-Pfalz verwandelt. Wie die Stadt selbst mitteilt, sei man dem Zeitplan etwas voraus. Es fehle lediglich noch der Feinschliff. Dazu gehören etwa die Einrichtungsgegenstände, die vom Land zur Verfügung gestellt werden und sämtliche medizinischen Materialien. Hier besonders wichtig: Der Kühlschrank zur Lagerung des Impfstoffes und auch Büro-Ausstattung wie Computer.

„Unsere Mitarbeiter haben hier eine tolle Leistung vollbracht und alles, was von der Stadt erwartet wird, zügig umgesetzt“, sagte Oberbürgermeister Adolf Kessel am Montag. Neben den eigentlichen beiden Impfstraßen mit jeweils sieben Impfkabinen, die auf den ersten Blick ein wenig an Messestände erinnern, sind in Worms Wartebereiche, Arztzimmer und Sozialräume für Mitarbeiter entstanden. Bei den Kabinenabtrennungen handelt es sich in der Tat um Messewände,

Barrierefreie Impfkabinen

Die eigentlichen Impfkabinen können auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Im Vorraum werden die Patienten von einem Sicherheitsmitarbeiter zur Vorlage der Terminbestätigung aufgefordert. Wer möchte, kann sich vor der Impfung ein Video zur Aufklärung anschauen oder mit einem Arzt ein persönliches Gespräch führen.

Wer sich impfen lassen möchte, muss sich jedoch noch ein wenig gedulden. Bisher werden noch keine Termine vergeben. Zum Start der Impfkampagne wird das Land Rheinland-Pfalz eine zentrale Servicehotline zur Terminvereinbarung freischalten. Die Telefonnummer wird rechtzeitig bekannt gegeben. Nach der Impfung können die „Patienten“ die Halle nach einer kurzen Ruhezeit auf der hinteren Seite wieder verlassen. Nach zwei bis drei Wochen soll dann die zweite Impfung erfolgen. red/sal

