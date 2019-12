Stadtchefs loben geglückte Konversion

Rhein-Neckar.Der Abzug der Amerikaner aus der Metropolregion Rhein-Neckar hat viele Prozesse in Gang gesetzt, die bis heute nicht abgeschlossen sind. Nach sechs Jahren haben die Mitglieder einer sogenannten Lenkungsgruppe aller Beteiligten bei ihrem vorerst letzten Treffen eine positive Bilanz gezogen. Künftig tagt das Gremium nur noch im Bedarfsfall.

Nach der Ankündigung der US-Armee, ihre Flächen in Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen zu räumen, hatten sich die betroffenen Städte zusammengeschlossen. Zur Lenkungsgruppe kamen Vertreter des Verbands Region Rhein-Neckar, des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg, des Regierungspräsidiums Karlsruhe und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) dazu. Das war im Jahr 2013.

„In enger Zusammenarbeit ist es uns gelungen, eine große Chance für die Metropolregion zu nutzen: Die Konversionsflächen in unseren Städten sind teilweise bereits neu belebt“, schreiben die Oberbürgermeister Peter Kurz (Mannheim), Eckart Würzner (Heidelberg) und René Pöltl (Schwetzingen) in einer gemeinsamen Mitteilung. Andere Flächen seien noch mitten in der Entwicklung oder würden aktuell mit vielfältigen und spannenden Nutzungen überplant.

Gemeinsame Ziele

Der stetige Austausch von Erfahrungen sei dabei eine große und unverzichtbare Hilfe gewesen. Ein wichtiger Faktor sei auch die gute Zusammenarbeit mit der BImA und den regionalen Partnern, betonen die Stadtchefs. Die Mitglieder der regionalen Lenkungsgruppe hatten sich schon mit Ankündigung des US-Abzugs dafür ausgesprochen, die Konversion der insgesamt 730 Hektar ehemaligen US-Flächen in der Region gemeinsam anzugehen. Dazu wurde im Dezember 2013 eine Rahmenvereinbarung beschlossen. Gemeinsames Ziel war es, einen Ausgleich zwischen den städtebaulichen und strukturpolitischen Zielen der Städte und Verbände einerseits und den gesetzlichen Verwertungsvorgaben der BImA zu finden.

Paul Johannes Fietz, Vorstandsmitglied der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, betonte in der Lenkungsgruppensitzung, dass die BImA gemeinsam mit den Kommunen die beste Lösung finden und dann entscheiden wolle, wie der Weg dahin aussehen kann.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019