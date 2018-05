Stadtradeln im Juni

Anzeige

Walldorf.Die diesjährige „Stadtradeln“-Aktion startet am 9. Juni in Walldorf. Los geht es um 12 Uhr an der S-Bahn-Station Wiesloch-Walldorf, von wo gemeinsam bis zum Spargelmarkt in Walldorf geradelt wird. „Wir laden die Bürger herzlich zu dieser kleinen Radtour ein und freuen uns über jeden, der uns begleitet“, freut sich Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab auf rege Beteiligung.

Offizieller Startschuss zur Stadtradeln-Kampagne ist dann um 13 Uhr auf der Bühne des Walldorfer Spargelmarktes. Der Rhein-Neckar-Kreis mit seinen 23 Kommunen nimmt zum ersten Mal an der deutschlandweiten Aktion teil. Im Aktionszeitraum von 9. bis zum 29. Juni können Bürger radelnd Kilometer für ihre Kommune sammeln. Die aktivsten Fahrer und Kommunen werden ausgezeichnet.

Gleichzeitig zum Aktionsstart werden auch „Radservice“-Stationen vorgestellt. Dort finden Radler Luftpumpen sowie kleines Werkzeug für Reparaturen. cvs