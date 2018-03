Stadtspitze begrüßt das Urteil

Anzeige

„Ich hoffe, dass der Plakatekleber im Gefängnis eine Läuterung erfährt und wir uns auch nach seiner Entlassung an einer sauberen Stadt erfreuen dürfen“, so Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch in einer ersten Stellungnahme nach dem Urteil.

Weder Bürger noch Gäste hätten Verständnis für Sachbeschädigung. Schwer wiege, dass der Verurteilte mit dem Überkleben von Verkehrsschildern die öffentliche Sicherheit gefährdet habe. Die Schilder könnten zudem nicht mehr gereinigt werden, da der Kleber die Folien angegriffen hat. „Wir müssen daher alle beklebten Schilder komplett austauschen“, so Hirsch. Die Arbeiten seien bereits vorbereitet worden. „Wir werden sie schnellstmöglich durchführen, sobald der Plakatekleber seine Haftstrafe angetreten hat.“ sin